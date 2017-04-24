ميسي: ذهبنا للبرنابيو بحثًا عن الفوز ووجدناه ولكن الطريق مازال طويلًا أمامنا

ليونيل ميسي:



ذهبنا للبرنابيو بحثًا عن الفوز للحفاظ على حظوظنا في المنافسة على الليجا لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه خرجنا سعداء بتحقيق خطوة مهمة

صرّح الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم فريق برشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار على ريال مدريد بنتيجة (3-2)، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا.



ليونيل ميسي

هذا، وإقتنص البرغوث الأرجنتيني هدف الانتصار للبلوجرانا في الدقيقة 92، ليقود البرسا لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد.

ونوّه ميسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "ذهبنا للبرنابيو بحثًا عن الفوز، للحفاظ على حظوظنا في المنافسة على الليجا، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، خرجنا سعداء بتحقيق خطوة مهمة".

علمًا أن ميسي قد وصل إلى الهدف رقم 500 في مسيرته بقميص النادي الكتالوني، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 23 هدفًا في 34 مباراة.