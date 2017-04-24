طمرة: إصابة طفل بجراح بين متوسطة وخطيرة جراء نعرّضه للدهس في ساحة منزله

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

تشير التحقيقات إلى أنّ السيارة كان يقودها أحد اقرباء الطفل المصاب، والبالغ من العمر 45 عامًا من سكان المدينة هناك

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"الشرطة تواصل التحقيق في ملف اصابة طفل رضيع من مدينة طمرة بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، وقد احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى، وذلك وعلى ما يبدو جراء تعرضه، بعد ظهر اليوم الاثنين، للدهس في ساحة منزل اسرته هناك"، وفقًا للشرطة.

وتابع بيان الشرطة:"وتشير التحقيقات إلى أنّ السيارة كان يقودها أحد اقرباء الطفل المصاب، والبالغ من العمر 45 عامًا من سكان المدينة هناك، ووقع الحادث خلال قيام الاخير بصف سيارته في ساحة المنزل هناك دون ملاحظته وجود الطفل، والتحقيقات جارية"، بحسب بيان الشرطة.