اللد: عرض مسرحية لطلاب المدارس وكشفهم لمخاطر المخدرات والكحول

جاء في البيان:



من الجدير ذكره بأن عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والكحول في مدينة اللد عبد الكريم الزبارقة حضر عرض المسرحية والقى كلمة أمام الطلاب

وصل لموقع العرب بيان صادر عن مكتب جلال بنا، ورد فيه: "إستمرارًا لمشروع نشر الوعي لمخاطر المخدرات و الكحول في مدينة اللد، إستقبلت مدارس المدينة مسرحية هادفة هذا الاسبوع بعنوان "الفخ" من إنتاج مسرح "السراج" حيث تجمع طلاب مدرسة دار الحكمة الإعدادية بإدارة المربي كايد جبريل، وطلاب مدرسة "العلا" بإدارة المربي مؤيد العقبي في المركز الجماهيري "شيكاغو" وطلاب مدرسة الهندسة والعلوم اورط بإدارة المربية شرين الحافي في قاعة مدرستهم بهدف مشاهدة عرض المسرحية التي تعالج تهدف لرفع الوعي لمخاطر اَفة المخدرات والإدمان، وقد إستمتع الطلاب كثيرًا خلال مشاهدة المسرحية التي أعطت صورة كبيرة عن الواقع الذي يعيشه المجتمع بعد إنتشار الافة السلبية الا وهي الإدمان على المخدرات والكحول".



خلال المسرحية



وأضاف البيان: "ومن الجدير ذكره بأن عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والكحول في مدينة اللد عبد الكريم الزبارقة حضر عرض المسرحية والقى كلمة أمام الطلاب مؤكدًا لهم بأنهم جيلًا لمستقبل وعماد المجتمع ويتوجب عليهم يكونوا على دراية كاملة بكل خطوة يخطونها في حياتهم لكي يكون جيلًا منتجًا ومزهرًا. وقد لاقت المسرحية إستحسان الطلاب والمربين الحضور حيث إستمتع الجميع بمضمون المسرحية".



وأتم البيان: "إضافة الى ذلك، أقيم مشروع "كبار غير مدخنين" لطلاب مدرسة المنار الإبتدائية في المدينة، حيث قُدمت محاضرات لرفع الوعي في المجتمع حول مخاطر النرجيلة ومشروبات الطاقة، حيث تم الحديث بأن تدخين النرجيلة له الكثير من السلبيات والتأثيرات النفسية على الشخص المدخن والتي لا يدركها الا بعد وقت بعيد، كما تم الحديث عن مشروبات الطاقة التي بدورها تشكّل خطرًا وتترك أثارًا مختلفة على شاريها دون وعي بسبب المواد الكيماوية المتكونة منها الغير صحية التي تضرّ جسم شاربها على المدى البعيد من الناحية الجسدية والنفسية" إلى هنا نص البيان.