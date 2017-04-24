تطبيق بلاي ميوزيك سيصبح إفتراضي على أجهزة سامسونج

هذا يشمل القدرة على رفع ما يصل إلى 100 آلف أغنية إلى السحابة مع العلم بأن المستمعين العاديين بإمكانهم رفع 50 آلف أغنية فقط

في وقت من الأوقات كانت شركة سامسونج تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على نظام الأندرويد في هواتفها الذكية، ولهذا أوضح العديد من الأشخاص بأنه يتوجب على شركة جوجل التدخل لإجبار شركة سامسونج على تقليل مقدار التعديلات التي تقوم بإضافتها إلى نظام الأندرويد في هواتفها الذكية. وقد تغيرت الأمور منذ ذلك الحين بحيث أصبحت كل من سامسونج وجوجل الآن أقرب بكثير من أي وقت مضى.



صورة توضيحية

والآن تم التأكيد على أن شركة سامسونج ستستخدم Google Play Music بإعتباره التطبيق الموسيقي الإفتراضي على أجهزتها. بدأ هذا في الواقع خلال العام الماضي مع Galaxy S7، ولكن هذا العام الأمر مختلف قليلا لأنه يبدو أن شركة جوجل ستقوم بإجراء بعض التغييرات على تطبيق Google Play Music والتي ستكون حصرية لعملاء سامسونج.

وهذا يشمل القدرة على رفع ما يصل إلى 100 آلف أغنية إلى السحابة مع العلم بأن المستمعين العاديين بإمكانهم رفع 50 آلف أغنية فقط، وهذا ما سيتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الأغاني في أي مكان. كما سيتم منح ملاك Galaxy S8 إمكانية تجريب الخطة المدفوعة في خدمة Google Play Music لمدة ثلاثة أشهر مجانا، وسيتم أيضا جعل تطبيق Google Play Music متوافق مع المساعد الرقمي Bixby عندما يصبح هذا الأخير جاهزًا.

كما وعدت شركة جوجل بتقديم ميزات خاصة أخرى على تطبيق Google Play Music لعملاء سامسونج في المستقبل. نحن على يقين من أن بعض المشتركين في خدمة Google Play Music سيشعرون بخيبة الآمل بسبب هذا الإنقسام في ميزات الخدمة، ولكن للآسف هذه هي طريقة سير الأمور، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على واحدة من هذه الميزات الحصرية، فنحن نعتقد بأنه سيتوجب عليك الحصول على هاتف ذكي من سامسونج.