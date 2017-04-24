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أخبار محليات مصادر فلسطينية: تدهور صحي خطير على حالة البرغوثي في اليوم الثامن من معركة الكرامة

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الضفة الغربية تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي
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مصادر فلسطينية: تدهور صحي خطير على حالة البرغوثي في اليوم الثامن من معركة الكرامة

جاء في البيان:

إدارة سجون الاحتلال ما زالت تواصل منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين منذ بدء الإضراب

التدهور الصحي على حالة الأسير البرغوثي استدعى طلب مدير سجن "الجلمة" منه بأخذ علاج فوري ولكنّ الأسير البرغوثي رفض

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 12:13:49 A A

أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة في بيان لها أن "تدهورا صحيا خطيراً طرأ على الوضع الصحي للأسير النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقائد الإضراب الجماعي مروان البرغوثي علماً أنه مضرب عن الطعام برفقة قرابة (1500) أسير لليوم الثامن على التوالي".


خلال مظاهرة نصرة للأسرى في الضفة

وأشارت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن "التدهور الصحي على حالة الأسير البرغوثي استدعى طلب مدير سجن "الجلمة" منه بأخذ علاج فوري، ولكنّ الأسير البرغوثي رفض ذلك قطعياً، كما وطلب أيضاً من الأسير المضرب ناصر أبو حميد إقناع الأسير البرغوثي بتلقّي العلاج إِلَّا أنه رفض الانصياع لهم، مصرّحاً بأنه إذا ما فقد الأسير البرغوثي الحياة فإنه "سيموت شهيداً"، وعلى إثر موقفه ذلك قامت إدارة السجن بنقل الأسير أبو حميد من "الجلمة" إلى سجن ايشل".

واختتم البيان: "يذكر أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تواصل منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين منذ بدء الإضراب، وأن المعلومات التي ترد إلى المؤسسات الحقوقية واللجنة الإعلامية من داخل السّجون تصل بصعوبة بالغة".

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