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رياضة وشباب رياضة عالمية إنييستا: ميسي لاعب مقدس وشرف لنادي برشلونة أنّ يمتلك لاعبًا مثله

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إنييستا: ميسي لاعب مقدس وشرف للنادي أن يمتلك مثله
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إنييستا: ميسي لاعب مقدس وشرف لنادي برشلونة أنّ يمتلك لاعبًا مثله

سجل ميسي هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، منهما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، لينعش آمال فريقه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-24 16:17:59 A A

مدح أندرياس إنييستا، نجم فريق برشلونة الإسباني، زميله ليونيل ميسي، الذي قاد البارسا لتحقيق فوز درامي، على الغريم التقليدي ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد.


أنييستا والبا يحتفلان بهدف ليونيل ميسي 

وسجل ميسي هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، منهما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، لينعش آمال فريقه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

ووصل الدولي الأرجنتيني إلى الهدف رقم 500 طوال مسيرته بقميص الفريق الكتالوني، في مختلف المسابقات، كما رفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 23 هدفًا في 34 مباراة.

وقال إنييستا، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "أعتقد أن العظمة الحقيقية لليونيل ميسي هي أنه لم يتوقف عن إدهاشنا حتى بعد كل هذه السنوات". وأضاف الدولي الإسباني: "إنه لشرف للنادي أن يمتلك لاعبًا مثله، فهو مقدس".

وتطرق إنييستا للحديث عن المباراة، قائلاً: "كان ينبغي علينا أن نحول النتيجة إلى 3-1 بعد طرد راموس، ولكن ريال مدريد كان لديه فرص أيضًا". وتابع: "لقد لعبنا جيدًا أمامهم، وهذا لم يكن سهلًا بعد أن ودعنا دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس".

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