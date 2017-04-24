اصابة شاب بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن في المغار

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عاما) أصيب بجروح متوسطة في القسم العلوي من جسمه حيث تم نقله بواسطة طائرة عامودية الى مستشفى رمبام

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين "أنه عند الساعة 10:36 تلقى افراد الطاقم بلاغا حول تعرض شاب للطعن في المغار، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عاما) أصيب بجروح متوسطة في القسم العلوي من جسمه حيث تم نقله بواسطة طائرة عامودية الى مستشفى رمبام"، وفقا للبيان.