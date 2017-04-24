بالصور: الفنانة قمر بإطلالة مثيرة بالهوت شورت

قامت الفنانة اللبنانية قمربنشر مجموعة صور لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلالها بملابس رياضية مكونة من جاكت قصير وهوت شورت باللون الأبيض كما ظهرت في احداها وهي تركب الدراجة.

ويذكر أن الجمهور تفاعل مع الصور وعبّر عن اعجابه بقمر في حين انتقدها البعض، الا أن أغلب المعقبين قالوا إنها أجمل فنانة عربية. ، وردت قمر للمنتقدين: "أنا حرة البس اللي يعجبني واللي مش عجبه يخرج من صفحتي".