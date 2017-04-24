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أخبار محليات اصابة شاب (35 عاما) خلال تعرضه لحادث عمل في طوبا الزنغرية

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اصابة شاب (35 عاما) خلال تعرضه لحادث عمل في طوبا الزنغرية

نجمة داوود الحمراء:

وصل افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (35 عاما) أصيب بأطرافه وتم استدعاء طائرة عامودية لنقله لاستكمال العلاج

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 09:17:30 A A

أفاد الناطق بلسان نجمةداوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 08:44 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول اصابة عامل خلال عمله في طوبا الزنغرية، حيث وصل افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (35 عاما) أصيب بأطرافه وتم استدعاء طائرة عامودية لنقله لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

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