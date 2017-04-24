الليلة: شباب اللد يبحث عن تحسين مردوده أمام هبوعيل عكا

حقق شباب اللد فوزه الأول في البلي أوف، وذلك بتغلبه على ضيفه فريق هبوعيل بيتح تكفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

يبحث فريق هبوعيل شباب اللد عن تحسين مردوده أمام فريق القمة هبوعيل عكا، فبعد أن خسر أمامه ذهابا وايابا بالنتيجتين الثقيلتين (4-0) و(3-1) على التوالي، فانه يبحث عن عدم الخسارة في المواجهة الثالثة أمامه، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة على استاد توتو في عكا، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.



خلال احدى مباريات شباب



وقد حقق شباب اللد فوزه الأول في البلي أوف، وذلك بتغلبه على ضيفه فريق هبوعيل بيتح تكفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل له وائل مريسات وراز شفيط وعمران القرناوي. وبنفس النتيجة خسر الفريق العكي، ثاني الترتيب، أمام متصدر اللائحة فريق مكابي نتانيا.