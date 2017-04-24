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أخبار محليات الشجار في كفرمندا: اعتقال 23 مشتبها وضبط مفرقعات وأكياس حجارة

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شفاعمرو والقضاء كفرمندا: اعتقال 23 مشتبها وضبط مفرقعات
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الشجار في كفرمندا: اعتقال 23 مشتبها وضبط مفرقعات وأكياس حجارة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم خلال التحقيقات في الشجارين العنيفين الماضيين ايضا هناك اعتقال 10 مشتبهين والتحرز على 4 مركبات وضبط مفرقعات واكياس مليئة بالحجارة وعصي وغيرها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 08:15:52 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "نحو منتصف الليلة الماضية في كفرمندا وفي مقهى هناك توسع شجار ما بين عائلتين على خلفية جدل بين شبان من الطرفين تخلله القاء حجارة ومفرقعات واصابة شخص طفيفا، هذا وكانت الشرطة قد اعتقلت اول امس 13 مشتبها (14-40 عاما) من السكان هناك من كلا الطرفين بالضلوع في جملة الشجارات العنيفة التي توسعت ما بين عائلات هناك حيث من المقرر طلب تمديد فترات اعتقالهم نهار اليوم الاثنين عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.


صورة من الشرطة

وأضافت السمري: "للتذكير تم خلال التحقيقات في الشجارين العنيفين الماضيين ايضا هناك اعتقال 10 مشتبهين والتحرز على 4 مركبات وضبط مفرقعات واكياس مليئة بالحجارة وعصي وغيرها من الادوات والاغراض التي استخدمت واعدت وعلى ما يبدو للاستخدام خلال الشجارات وبهذا يصل مجموع المشتبهين المعتقلين الى 23 مشتبها بالضلوع في الشجارات العائلية العنيفة الاخيرة التي حصلت هناك"، وفقا للبيان.

 

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