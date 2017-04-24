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أخبار محاكم وجنائيات طرعان: اعتقال 3 مشتبهين على خلفية انفلات رصاصة

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المغار والقضاء طرعان: اعتقال 3 مشتبهين على خلفية انفلات رصاصة
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طرعان: اعتقال 3 مشتبهين على خلفية انفلات رصاصة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 08:15:52 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 3 شبان مشتبهين من طرعان (18 و19 و20 عاما) وذلك على خلفية تحقيقات في ملف اصابة الشاب المشتبه (18 عاما) بجروح طفيفة تحول معها لتلقي العلاج في المستشفى أمس الاحد حيث تبين أنها ناتجة وعلى ما يبدو من فلتان عيار ناري خلال تشغيل سلاح في كرم زيتون في طرعان، هذا ومن المقرر طلب تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

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