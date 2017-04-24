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رياضة وشباب رياضة محلية كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك ببطولة رهط

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الناصرة والقضاء كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك ببطولة رهط
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كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك ببطولة رهط

المدرب نعمة صفوري :

اشترك من فريقنا كيك بوكس الكرميم بثلاثة لاعبين وحصلوا على المراتب الاولى بكل جدارة واستحقاق واستلموا الكؤوس وهم بشار وليم مطر وبيرق رمزي ارشيد ومحمد عيد حمزة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 04:43:42 A A

شارك فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت بقيادة المدرب نعمه صفوري مؤخرا ، في بطولة النقب بمدينة رهط للمره الثامنة على التوالي . وقال المدرب نعمة صفوري :" اشترك من فريقنا كيك بوكس الكرميم بثلاثة لاعبين وحصلوا على المراتب الاولى بكل جدارة واستحقاق واستلموا الكؤوس وهم بشار وليم مطر وبيرق رمزي ارشيد ومحمد عيد حمزة . ولا ننسى بان نشكر كل من ساهم و كان له يد في دعم هذا الفريق ليصل الى هذا المستوى الرفيع ، ونشكر ايضا مدرب فريق رهط موسى ابو زايد وباقي الاعضاء المحترمين على حسن استقبالهم وحسن الضيافه لنا ولباقي الفرق ".

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