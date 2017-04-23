حضّري لعائلتك البيتزا بالفطر..صحتين وهنا

المكونات

للعجينة

375 جرام ماء

5 جرام خميرة جافة

25 جرام زيت زيتون

500 جرام طحين الخبز

10 جرام سكر

12 جرام ملح

للحشوة:

1 كوب صلصة البيتزا

1 كوب فطر

1/2 كوب بندورة مجففة في الشمس مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب زيتون أخضر مقطع إلى شرائح

1 كوب جبنة موتزريلا

أوراق الريحان





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يخلط الماء والخميرة والزيت حتى تذوب الخميرة.

2- يضاف الطحين والسكر والملح ثم تخلط المواد بسرعة منخفضة لـ15 دقيقة حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.

3- تنقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت لتختمر لنحو 20 دقيقة.

4- تعجن العجينة بالتقليب مرة أخرى على طاولة مرشوشة بالطحين وتنقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت لتختمر لنحو 2 ساعة.

5- تقسم العجينة غلى 6 أقسام، تترك العجينة لتستريح لـ 15 دقيقة.

6- تفرد العجينة بشكل رقيق وتمد الصلصة فوقها ويليها مقادير الحشوة.

7- تخبز في حرارة 230 درجة مئوية لـ 10 إلى 12 دقيقة.