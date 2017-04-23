حضّري لعائلتك البيتزا بالفطر..صحتين وهنا
المكونات
للعجينة
375 جرام ماء
5 جرام خميرة جافة
25 جرام زيت زيتون
500 جرام طحين الخبز
10 جرام سكر
12 جرام ملح
للحشوة:
1 كوب صلصة البيتزا
1 كوب فطر
1/2 كوب بندورة مجففة في الشمس مقطعة إلى شرائح
1/2 كوب زيتون أخضر مقطع إلى شرائح
1 كوب جبنة موتزريلا
أوراق الريحان
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- يخلط الماء والخميرة والزيت حتى تذوب الخميرة.
2- يضاف الطحين والسكر والملح ثم تخلط المواد بسرعة منخفضة لـ15 دقيقة حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.
3- تنقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت لتختمر لنحو 20 دقيقة.
4- تعجن العجينة بالتقليب مرة أخرى على طاولة مرشوشة بالطحين وتنقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت لتختمر لنحو 2 ساعة.
5- تقسم العجينة غلى 6 أقسام، تترك العجينة لتستريح لـ 15 دقيقة.
6- تفرد العجينة بشكل رقيق وتمد الصلصة فوقها ويليها مقادير الحشوة.
7- تخبز في حرارة 230 درجة مئوية لـ 10 إلى 12 دقيقة.