بالصور: السعودية وعد بإطلالة كارثة في أحدث ظهور لها

ارتدت وعد فستاناً باللون البيج تأتي قصته عند قسمه العلوي كأنه توب مع تنورة، ويتداخل القماش البرتقالي في الفستان بطريقة سيئة

أطلت المغنية والفنانة السعودية وعد، مؤخرًا، من خلال حفل زفاف كبير في مدينة جدّة بالسعودية، إلا أنّ الإطلالة لم تكن ضمن خانة إطلالات الناجحة أبدا، وحتى يمكن وصفها بالكارثية. فقد ارتدت وعد فستاناً باللون البيج تأتي قصته عند قسمه العلوي كأنه توب مع تنورة، ويتداخل القماش البرتقالي في الفستان بطريقة سيئة.







ويشار إلى أنّ وعد أطلت بمجموعة من التصاميم الجميلة مؤخراً إلا أن هذه المرة لم يكن انتقائها مناسباً بهذه الإطلالة المزدحمة، التي فيها ألوان فاقدة للجمال، أما الأكسسوار الذي زينت فيه عنقها كان مزدحمًا وضخمًا ولم يتناسب الأقراط التي اختارتها أيضًا.