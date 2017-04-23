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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب والخلفية قيد الفحص

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مدن الساحل الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب
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الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب والخلفية قيد الفحص

 

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه (18 عامًا)، وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات، بما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-23 15:07:09 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، إنّه"ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، أقدم مشتبه على ما يبدو فلسطيني الهوية، عصر اليوم الاحد، على طعن 4 مواطنين إسرائيلين يهود في تل ابيب بمنطقة اليركون - شارع هربرت صموئيل، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة، وقد أحيلوا للعلاج في المستشفى"، بحسب الشرطة.

وتابع بيان الشرطة:"هذا، وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه (18 عامًا)، وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات، بما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد"، بحسب الشرطة.

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