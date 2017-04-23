موشحات حَبّاتِ النّدى/ بقلم: أسماء طنوس

يا باعِثاً في الرّوحِ مِن أَمَـــــلِ ---- بَعْدَ ضيـــــقٍ كادَ يقتُلُــنـي

جِئْتَ لِلظَّمآن حَبّـاتِ النَّـــدى

ونَسيماً عَطَّـر الروحَ شَـــــذَى

بَعْدَ عَتْـمِ اللَّيْـــــلِ أَلنّــــورُ بَــــــدا

كَم كانَ قلبي يشكو مِن حِمْلي ---- والظَّهْرُ بالأثقالِ يُؤْلِمُني

كُنتُ بالإيمان صَخرَه صامِــــدَه

بْوَجْهِ عَصْفِ الرّيح كُنتُ جامِدا

وَلِرَبّــــــي في الأَعــــالـــــي حــامِــــــدا

كُنتُ في الضّيــقاتِ كالْجَبَـــــلِ ---- ثابِتاً والرّيــــحُ تَضْــــرِبُنـي

كانــــــــتِ الآلامُ تَــــــــعْصِــــــــرُنــــــي

كـــــادَتِ الأيــــــــامُ تـــــكسِـــــرُنــــــي

داخِـلَ القُـــــــضبـــــانِ تَأْسُــــــرُنــــــــي

كُنتُ في الأحمالِ كَالجَمَـــــلِ ---- وَالخَوْف لم يَأْتِ لِيَسْكُنَني

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