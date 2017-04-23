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منبر العرب شعر موشحات حَبّاتِ النّدى/ بقلم: أسماء طنوس

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موشحات حَبّاتِ النّدى/ أسماء طنوس
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موشحات حَبّاتِ النّدى/ بقلم: أسماء طنوس

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-24 08:23:57 A A

يا باعِثاً في الرّوحِ مِن أَمَـــــلِ ---- بَعْدَ ضيـــــقٍ كادَ يقتُلُــنـي
جِئْتَ لِلظَّمآن حَبّـاتِ النَّـــدى
ونَسيماً عَطَّـر الروحَ شَـــــذَى
بَعْدَ عَتْـمِ اللَّيْـــــلِ أَلنّــــورُ بَــــــدا
كَم كانَ قلبي يشكو مِن حِمْلي ---- والظَّهْرُ بالأثقالِ يُؤْلِمُني

كُنتُ بالإيمان صَخرَه صامِــــدَه
بْوَجْهِ عَصْفِ الرّيح كُنتُ جامِدا
وَلِرَبّــــــي في الأَعــــالـــــي حــامِــــــدا
كُنتُ في الضّيــقاتِ كالْجَبَـــــلِ ---- ثابِتاً والرّيــــحُ تَضْــــرِبُنـي

كانــــــــتِ الآلامُ تَــــــــعْصِــــــــرُنــــــي
كـــــادَتِ الأيــــــــامُ تـــــكسِـــــرُنــــــي
داخِـلَ القُـــــــضبـــــانِ تَأْسُــــــرُنــــــــي
كُنتُ في الأحمالِ كَالجَمَـــــلِ ---- وَالخَوْف لم يَأْتِ لِيَسْكُنَني

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