مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع بيلوتي مهاجم تورينو

يتألق بيلوتي صاحب الـ23 عام مع فريقه تورينو، بتسجيله حتى الآن 27 هدف، منهم 25 بالدوري الإيطالي

يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم فريق تورينو الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



أندريا بيلوتي

ويتألق بيلوتي صاحب الـ23 عام مع فريقه تورينو، بتسجيله حتى الآن 27 هدف، منهم 25 بالدوري الإيطالي، مما جعله هدفاً كبيراً لكبرى أندية أوروبا وخاصةً إنجلترا.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميرور" الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد بالإضافة للبرتغالي جوزيه مورينيو، يرغبون في ضم بيلوتي الصيف المقبل، كونه يمتلك مواصفات الهداف الذي يبحث عن هجوم اليونايتد. وأشارت الصحيفة أن اليونايتد يبدي موافقته على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب التي تقدر بـ84 مليون باوند.

وأضافت الصحيفة أن إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الخطيرة على مستوى الركبة واقتراب رحيل القائد واين روني جعلا إدارة الشياطين الحمر ترغب في التعاقد مع بيلوتي بأي ثمن.