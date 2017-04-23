تحرير عشرات مخالفات السير الليلة الماضية بينها لعربي من عكا قاد تحت تأثير الكحول
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
القاء القبض على 25 سائقًا ثملًا، حيث تمّ سحب رخص سياقتهم
القبض على أكثر من 100 سائق يقودون بسرعة مبالغ فيها، وايضًا تم توقيف نحو 40 سائقًا بالضلوع في تجاوزات مرورية مختلفة
وصل لموقع العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: "إستمرارًا لجهود الشرطة المكثفة الرامية الى الحد من المخاطر على الطرق، وتعزيزًا لمستوى السلامة العامة فيها، قامت خلال ساعات الليلة الماضية قوات معززة من شرطة السير والمرور بحملة قطرية، تخللها القاء القبض على 25 سائقًا ثملًا، حيث تمّ سحب رخص سياقتهم، إلى جانب القبض على أكثر من 100 سائق يقودون بسرعة مبالغ فيها، وايضًا تم توقيف نحو 40 سائقًا بالضلوع في تجاوزات مرورية مختلفة بالغة الخطورة" وفقًا للبيان.
خلال حملة الشرطة وضبط السائق من عكا - تصوير: الشرطة
وأضاف: "هذا ومن أبرز الوقائع التي تم تسجيلها، كانت القاء القبض على سائق سيارة عربي (27 عامًا) من سكان مدينة عكا، وذلك في منطقة تل ابيب في "ديرخ نمير" لإتجاه الشمال على شارع رقم 2، ومع قياس كمية الكحول في دمة وصل قدرها نحو 1.5 من الكمية المسموح فيها، والأدهى من ذلك تبين أنه كان قد تم ضبطه مرتين في السابق وهو يقود تحت تأثير الكحول، متحججًا السائق هذه المرة قائلا:"لم أنتبه وإعتقدت أني لن اظهر ثملًا للمرة الاخرى"، على حد تعبيره. هذا وتم سحب رخصة قيادة السائق الشاب فورًا وإبعاد سيارته عن الطرق مدة 30 يومًا، وذلك بتوقيع من قبل ضابط السير والمرور المسؤول، وإعتقاله وتحويله للتحقيقات الجارية" إلى هنا نص البيان.