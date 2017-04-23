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تحرير عشرات مخالفات السير الليلة الماضية بينها لعربي من عكا قاد تحت تأثير الكحول

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

القاء القبض على 25 سائقًا ثملًا، حيث تمّ سحب رخص سياقتهم

القبض على أكثر من 100 سائق يقودون بسرعة مبالغ فيها، وايضًا تم توقيف نحو 40 سائقًا بالضلوع في تجاوزات مرورية مختلفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-23 13:17:10 A نشر: 2017-04-23 13:17:10 A