عيشوا تجربة خيالية في مزارع التوليب الساحرة..صور
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موقع العرب.كوم يطير بكم إلى الصين اليوم، لتعيشوا تجربة خيالية في مزارع التوليب في بلدة ليوجياكسيا. ويذكر أنّ التوليب هو جنس يتبعه 100 نوع من النباتات المزهرة التابعة للفصيلة الزنبقية، ومن مواطنه الأصلية أوروبا، المغرب العربي، آسيا، الأناضول، إيران، شرق وشمال شرق الصين واليابان.
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