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رياضة وشباب رياضة عالمية مودريتش: غياب نيمار عن الكلاسيكو يعطينا الأفضلية وحان الوقت لأحقق الليجا مع ريال مدريد

رياضة وشباب

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مودريتش: غياب نيمار في الكلاسيكو يعطينا الأفضلية
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مودريتش: غياب نيمار عن الكلاسيكو يعطينا الأفضلية وحان الوقت لأحقق الليجا مع ريال مدريد

مودريتش:

أتمنى أن نفوز في الكلاسيكو، الليجا هي اللقب الوحيد الذي لم أحققه مع ريال مدريد، وحان الوقت لفعل ذلك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 12:40:22 A A

إعترف متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش أن غياب مهاجم برشلونة نيمار عن الكلاسيكو يشكل أفضلية بالنسبة لفريقه. و قال لاعب خط الوسط الكرواتي في تصريح له لوسائل الإعلام: "رغم أني أفضل التركيز على أنفسنا، إلا أنه لا يمكن إنكار أن غياب لاعب بقيمة نيمار من الفريق المنافس سيكون أفضلية لنا. أتمنى أن نفوز في الكلاسيكو، الليجا هي اللقب الوحيد الذي لم أحققه مع ريال مدريد، وحان الوقت لفعل ذلك".


مودريتش في لقاء بايرن ميونخ

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، قال: "كأن الأمر سيصبح مملا للمتابعين لو واجهناهم مرة آخرى في النهائي، لقد تكرر الأمر مرتين في آخر 4 سنوات. أفضل اللعب ضدهم في نصف النهائي، لقاء سيكون صعبًا كما هو حال جميع المباريات".

وحول الجدل التحكيمي في مباراة بايرن ميونخ: "بعيدًا عن التحكيم كنا أفضل من بايرن ميونخ ذهابًا، و إيابًا. حين ترتكب الأخطاء التحكيمية ضدنا فلأحد يتكلم، لكن الأمر مختلف عندما يكون الخطأ التحكيمي في صالحنا".

وتابع حديثه: "تقنية الإعادة بالفيديو؟ كنت ضد الفكرة، لأن الحكام يحتاجون لوقت طويل لحسم قراراتهم، لكن حاليًا أنا معها و أريد تطبيقها في أقرب وقت ممكن".

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