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رئيس بلدية الطيرة يُهنئ المواطنين
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رئيس بلدية الطيرة يُهنئ المواطنين بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي:

وبهذه المناسبة الكريمة والذكرى العظيمة أعلنت بلدية الطيرة لجميع المواطنين في المدينة، عن يوم عطلة رسمي ليوم واحد الأثنين القادم الموافق 24.04.2017

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 10:34:12 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الطيرة جاء فيه ما يلي: "بمناسبة حلول الذكرى السنوية العطرة لإسراء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتي تُصادف يوم الأثنين القادم في 24.04.2017، هنّأ رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي باسمه وباسم بلدية الطيرة جميع مواطني المدينة خاصةً والعرب والمسلمين، مُتمنياً أن يُعيدها على الجميع باليُمن والخير والبركات".


مأمون عبد الحي

وأضاف البيان: "وقد جاء في تهنئته هذه ما يلي: "بمناسبة الذكرى السنوية العطرة لإسراء أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم محمد بن عبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أتقدّم بإسمي وباسم بلدية الطيرة لجميع مواطني الطيرة الأكارم، وكافة بلداننا وقرانا وأمتنينا العربية والإسلامية بأرق التهاني وخالص التبريكات بهذه الذكرى العطرة النيّرة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يُعيدها علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركة، ويرزقنا شفاعة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم، ويجعلنا من السائرين على دربه والمُقتدين بأفعاله وأقواله".

واختتم البيان: "وبهذه المناسبة الكريمة والذكرى العظيمة أعلنت بلدية الطيرة لجميع المواطنين في المدينة، عن يوم عطلة رسمي ليوم واحد الأثنين القادم الموافق 24.04.2017 حيثُ ستُغلق أبوابها أمام المراجعين والمواطنين لتعود إلى ممارسة عملها الطبيعي المعتاد يوم الثلاثاء القادم الموافق 25.04.2017، مُذكرةً الجميع الاتصال برقم الطوارئ (106) ورقم قسم الإطفاء (102) في حال حدوث أي حالة طارئة أو أعطال مفاجئة مثل (المياه، المجاري، الكهرباء) لتقديم العون والمساعدة وايجاد الحلول السريعة" وفقًا للبيان.
 

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