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أخبار محليات إصابة عامل (36 عامًا) بجراح متوسطة أثناء عمله في مصنع في منطقة الجلبوع

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إصابة عامل (36 عامًا) بجراح متوسطة أثناء عمله في مصنع في منطقة الجلبوع

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (36 عامًا) والذي وصفت إصابته بالمتوسطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 10:30:01 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 09:44 حول إصابة عامل أثناء عمله في مصنع في المنطقة الصناعية في مزراع، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (36 عامًا) والذي وصفت إصابته بالمتوسطة مع إصابة خطيرة في أطرافه، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.

 

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