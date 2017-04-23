بالصورة: هل عادت نيللي كريم لرقص الباليه؟

نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم، صورة لها عبر حسابها على انستجرام وهي ترتدي فستان راقصة الباليه، وتساءل محبيها ومتابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول السر وراء ارتدائها لملابس الباليه مجدّدًا. واتّضح بعد ذلك بأنّ هذه الصورة هي من إحدى إطلالاتها في أحد مشاهد مسلسلها الجديد والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك، والذي يحمل اسم لأعلى سعر.



نيللي كريم

هذا وتدور أحداث المسلسل حول صديقتين (نيللي كريم وزينة) واللتان تعملان فى معهد للبالية، لكن صداقتهما تتعرض لبعض الأزمات الحادة بسبب تدخل أحد الرجال بينهما. المسلسل من بطولة نيللي كريم، أحم فهمي وزينة.

