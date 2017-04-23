اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالصورة: هل عادت نيللي كريم لرقص الباليه؟

فنانين

[X]
هل عادت نيللي كريم لرقص الباليه؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصورة: هل عادت نيللي كريم لرقص الباليه؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 07:50:41 A A

نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم، صورة لها عبر حسابها على انستجرام وهي ترتدي فستان راقصة الباليه، وتساءل محبيها ومتابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول السر وراء ارتدائها لملابس الباليه مجدّدًا. واتّضح بعد ذلك بأنّ هذه الصورة هي من إحدى إطلالاتها في أحد مشاهد مسلسلها الجديد والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك، والذي يحمل اسم لأعلى سعر.


نيللي كريم

هذا وتدور أحداث المسلسل حول صديقتين (نيللي كريم وزينة) واللتان تعملان فى معهد للبالية، لكن صداقتهما تتعرض لبعض الأزمات الحادة بسبب تدخل أحد الرجال بينهما. المسلسل من بطولة نيللي كريم، أحم فهمي وزينة.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة 4 كاملة | [732 قراءة]
2 جت المثلث تفجع بوفاة الشاب نبيل وتد | [461 قراءة]
3 مسلسل الحب الأعمى الحلقة 28 الثامنة والعشرون مدبلجة | [380 قراءة]
4 الليلة: مواجهة طاحنة بين ريال مدريد وبرشلونة | [313 قراءة]
5 الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب | [251 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب