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ليلى اسكندر وزوجها يقضيان وفتا ممتعا في سلطنة عمان

لاقت الصّور التي نشرتها إعجاب البعض بينما البعض الآخر لفت إلى أنّ ملابس اسكندر قصيرة جدًّا ولا يجوز أن تظهر بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-23 14:43:22 A نشر: 2017-04-23 14:43:22 A