ليلى اسكندر وزوجها يقضيان وفتا ممتعا في سلطنة عمان
لاقت الصّور التي نشرتها إعجاب البعض بينما البعض الآخر لفت إلى أنّ ملابس اسكندر قصيرة جدًّا ولا يجوز أن تظهر بها
نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورًا جمعتها بزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان خلال قضائهما رجلة في سلطنة عمان.
ليلى اسكندر وزوجها
ولاقت الصّور التي نشرتها إعجاب البعض بينما البعض الآخر لفت إلى أنّ ملابس اسكندر قصيرة جدًّا ولا يجوز أن تظهر بهذه الملابس أمام الجميع بالذات وأنّ زوجها خليجي! ولكن ليلى اسكندر لم ترد على جميع هذه الانتقادات واكتفت بالتعبيرعن السعادة التي تعيشها برفقة زوجها أينما ذهبا.
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