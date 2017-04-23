اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي ليلى اسكندر وزوجها يقضيان وفتا ممتعا في سلطنة عمان

فنانين

[X]
ليلى اسكندر وزوجها في عمان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ليلى اسكندر وزوجها يقضيان وفتا ممتعا في سلطنة عمان

 لاقت الصّور التي نشرتها إعجاب البعض بينما البعض الآخر لفت إلى أنّ ملابس اسكندر قصيرة جدًّا ولا يجوز أن تظهر بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 14:43:22 A A

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورًا جمعتها بزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان خلال قضائهما رجلة في سلطنة عمان.


ليلى اسكندر وزوجها

ولاقت الصّور التي نشرتها إعجاب البعض بينما البعض الآخر لفت إلى أنّ ملابس اسكندر قصيرة جدًّا ولا يجوز أن تظهر بهذه الملابس أمام الجميع بالذات وأنّ زوجها خليجي! ولكن ليلى اسكندر لم ترد على جميع هذه الانتقادات واكتفت بالتعبيرعن السعادة التي تعيشها برفقة زوجها أينما ذهبا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة تفجع بوفاة جمال عبد الخالق | [286 قراءة]
2 نادي دبورية يضمن بقاءه في الدرجة الثانية وهبوط يافة | [250 قراءة]
3 ميلادنوف: اسرائيل تخالف القانون الدولي ببناء المستوطن | [193 قراءة]
4 الفرنسيون يختارون الرئيس الحادي عشر للجمهورية | [175 قراءة]
5 الناصرة: تظاهرة للاحزاب والنشطاء تضامنا مع الأسرى | [142 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب