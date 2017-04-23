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أخبار عربية وعالمية فرنسا: افتتاح مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسا للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

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فرنسا: افتتاح مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسا للبلاد
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فرنسا: افتتاح مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسا للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 10:07:15 A A

أفادت مصادر إعلامية فرنسية اليوم الأحد أنّه: "افتتحت مراكز الاقتراع الفرنسية أبوابها اليوم لأكثر من 47 مليون ناخب، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحًا، وسط إجراءات أمنية مشدّدة أعلنت عنها السلطات الفرنسية، بالذات بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في الشانزيليزيه قبل أيام" وفقًا للمصادر.


بدء الاقتراع

وتابعت المصادر: "من المقررأن يتم فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً، ويشار إلى أنّه تمّ توزيع 50 ألف شرطي و7 آلاف عسكري في البلاد لضمان الأمن والامان، وحماية المواطنين من أي طارئ" وفقًا للمصادر.

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