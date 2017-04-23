الليلة: مواجهة طاحنة بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

يخوض إنريكي الموقعة المصيرية مع ريال بغياب ركن أساسي هو البرازيلي نيمار للإيقاف

يتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة كما يملك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراة مؤجلة خارج قواعده ضد سلتا فيغو

سيكون عشاق كرة القدم هذه الليلة على موعد مع مواجهة حاسمة بين الغريمين برشلونة و ريال مدريد لحسم السباق على لقب الدوري (الساعة 21:45) ضمن المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني في كرة القدم.



رونالدو نجم ريال مدريد

وكان برشلونة يمني النفس بأن يخوض موقعة الـ"كلاسيكو" المصيرية مع غريمه ومضيفه ريال مدريد المتصدر بمعنويات أفضل، لكنه سيخوض هذه المواجهة في وضع صعب لأنها تأتي بعد أيام قليلة على خروجه من دوري أبطال أوروبا.



وسيقطع ريال مدريد أكثر من نصف الطريق نحو الفوز باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 2012 في حال تجنبه تكرار سيناريو الزيارة الأخيرة لبرشلونة إلى "سانتياغو برنابيو" حيث فاز برباعية نظيفة في 21 تشرين الثاني/يناير 2015 قبل أن يرد إياباً بالفوز في "كامب نو" بنتيجة 2-1، وتعادل إيجابيًا 1-1 على ملعب الكامب نو هذا الموسم.



ليونيل ميسي نجم برشلونة



ويخوض إنريكي الموقعة المصيرية مع ريال بغياب ركن أساسي هو البرازيلي نيمار للإيقاف ما سيؤثر على فعالية النادي الكتالوني المطالب بأن يستثمر بشكل أفضل الفرص التي يحصل عليها، ومن المؤكد أن مهمة النادي الكاتلوني لن تكون سهلة ضد ريال المنتشي بفوزه المثير للجدل على بايرن ميونيخ، إذ وجهت الكثير من الإنتقادات إلى الحكم المجري فيكتور كاساي، وبغض النظر عن الطريقة التي سجل بها رونالدو إثنين من أهدافه الثلاثة في المباراة، فإن النجم البرتغالي سيسعى جاهداً الليلة للتفوق على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والتأكيد بأنه يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم.

ويتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة كما يملك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراة مؤجلة خارج قواعده ضد سلتا فيغو. وفي حال نجح ريال بتخطي عقبة برشلونة أو تجنب الهزيمة على أقل تقدير، فقد تبدو طريقه ممهداً إلى حد ما لحسم الدوري، بإستثناء مواجهة صعبة واحدة تنتظره في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد إشبيلية الذي يتقارع مع أتلتيكو مدريد على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.