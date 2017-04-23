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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 09:00:28 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأحد الموافق 23.4.17:


كأس الإتحاد الإنجليزي
17:00 آرسنال - مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز
16:15 بيرنلي - مانشستر يونايتد
18:30 ليفربول - كريستال بالاس

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 ريال سوسييداد - ديبورتيفو لاكورونا
17:15 سيلتا فيغو - ريال بيتيس
19:30 لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس
21:45 ريال مدريد - برشلونة

الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 ساسولو - نابولي
16:00 لاتسيو - باليرمو
16:00 ميلان - إمبولي
16:00 أودينيزي - كالياري
16:00 كييفو فيرونا - تورينو
16:00 سامبدوريا - كروتوني
21:45 يوفنتوس - جنوى

الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 فرايبورج - باير ليفركوزن
18:30 شالكه 04 - لايبزيج

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 تولوز - نيس
18:00 سانت إيتيان - رين
22:15 ليون - موناكو

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