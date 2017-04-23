اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأحد الموافق 23.4.17:



كأس الإتحاد الإنجليزي

17:00 آرسنال - مانشستر سيتي



الدوري الإنجليزي الممتاز

16:15 بيرنلي - مانشستر يونايتد

18:30 ليفربول - كريستال بالاس

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

13:00 ريال سوسييداد - ديبورتيفو لاكورونا

17:15 سيلتا فيغو - ريال بيتيس

19:30 لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس

21:45 ريال مدريد - برشلونة



الدوري الإيطالي الدرجة A

13:30 ساسولو - نابولي

16:00 لاتسيو - باليرمو

16:00 ميلان - إمبولي

16:00 أودينيزي - كالياري

16:00 كييفو فيرونا - تورينو

16:00 سامبدوريا - كروتوني

21:45 يوفنتوس - جنوى

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 فرايبورج - باير ليفركوزن

18:30 شالكه 04 - لايبزيج

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

16:00 تولوز - نيس

18:00 سانت إيتيان - رين

22:15 ليون - موناكو