اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأحد الموافق 23.4.17:
كأس الإتحاد الإنجليزي
17:00 آرسنال - مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
16:15 بيرنلي - مانشستر يونايتد
18:30 ليفربول - كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 ريال سوسييداد - ديبورتيفو لاكورونا
17:15 سيلتا فيغو - ريال بيتيس
19:30 لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس
21:45 ريال مدريد - برشلونة
الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 ساسولو - نابولي
16:00 لاتسيو - باليرمو
16:00 ميلان - إمبولي
16:00 أودينيزي - كالياري
16:00 كييفو فيرونا - تورينو
16:00 سامبدوريا - كروتوني
21:45 يوفنتوس - جنوى
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 فرايبورج - باير ليفركوزن
18:30 شالكه 04 - لايبزيج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 تولوز - نيس
18:00 سانت إيتيان - رين
22:15 ليون - موناكو