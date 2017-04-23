الشرطة: اعتقال 25 مشتبهًا بينهم 17 عربيا من تل السبع وشقيب السلام بالتجارة بالمخدرات

الشرطة:

كان العميل الشرطي السري قد حاز على ثقة المشتبهين خلال عمله وسطهم متمكنا من عقد صفقات شراء مخدرات مختلفة، العشرات منها وبما وصل اجمالي ثمنه عشرات الاف الشواقل متمكنا من جمع بيانات وقرائن مدينة راسخة ضدهم

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "مع انتهاء عميل شرطي سري من عمله حول مشتبهين بتجارة وترويج المخدرات وبالذات في مدينة بئر السبع وضواحيها، العمل الذي امتد على مدار عدة اشهر ماضية تم في ساعات صباح اليوم الاحد المبكرة القيام في حملة مداهمة شرطية باشراف قائد المنطقة الجنوبية دافيد بيتان وتفتيش واعتقالات واسعة طالت 25 مشتبهًا من النقب وبما تضمن 17 من العرب سكان تل السبع وشقيب السلام بينما الاخرين من الوسط اليهودي سكان بئر السبع وكذلك شملت الاعتقالات اهداف محورية مركزية وذلك بالضلوع في تجارة المخدرات من مواد الحشيش والمريخوانا والنايس غاي- الاكشاك وغيرها وترويجها وبما شمل ترويجها داخل محلات تجارية واكشاك بيع في بئر السبع وتل السبع وشقيب السلام وحيث من المقرر طلب تمديد فترات اعتقال المشتبهين لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية" بحسب الشرطة.



وتابعت السّمري: "هذا وكان العميل الشرطي السري قد حاز على ثقة المشتبهين خلال عمله وسطهم متمكنا من عقد صفقات شراء مخدرات مختلفة، العشرات منها وبما وصل اجمالي ثمنه عشرات الاف الشواقل متمكنا من جمع بيانات وقرائن مدينة راسخة ضدهم وايضا مع ضبط الشرطة سيارة واحدة خلال حملة مداهمتها وتفتيشها منازل المشتبهين المعتقلين صباح اليوم، سيارة استخدمها المشتبهون خلال اعمالهم حيث ومقرر طلب مصادرتها لاحقا وفقا للمقتضى، ووالمشتبهون قاموا بترويج وبيع المخدرات في ساعات الليل والنهار بالاحياء هناك وبيعها دون وازع يذكر مخلين بذلك في مستوى السلامة العامة وجودة الحياة المعيشية الكريمة وغيرها عند المواطنين هناك، أضف إلى أنّه تمّ وبناءً على طلب تقدمت فيه الشرطة إلى سيادة قاضي محكمة الصلح ببئر السبع اصدار امر حظر نشر تام شامل وكامل حول اي من تفاصيل وبينات هوية العميل الشرطي السري الشخصية، وذلك ساري المفعول حتى نهار يوم 26.04 الجاري" بحسب الشرطة.