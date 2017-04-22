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رياضة وشباب

جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد انتصارا صعبا على إسبانيول
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جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد انتصارا صعبا على إسبانيول

 تجمد رصيد إسبانيول برشلونة في النقطة 49، ويأتي تاسعا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 23:57:29 A A

عاد أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من برشلونة، أمام إسبانيول، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.و منح أنطوان جريزمان هدف الفوز لروخي بلانكوس في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، موقعا على هدفه 16 في البطولة هذا الموسم.و رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الثالث، ليحافظ على فارق 3 نقاط بينه و بين إشبيلية الرابع.فيما تجمد رصيد إسبانيول برشلونة في النقطة 49، ويأتي تاسعا.

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