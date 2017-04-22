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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل بئر السبع يسحق اتحاد ابناء سخنين 3-1

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة هبوعيل بئر السبع يسحق اتحاد ابناء سخنين 3-1
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هبوعيل بئر السبع يسحق اتحاد ابناء سخنين 3-1

خلال الشوط الثاني اضاف بئر السبع هدفين اخرين عن طريق طوني فاكما في الدقيقة الـ47 ومهران راضي في الدقيقة الـ 55

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 23:33:55 A A

 مني فريق اتحاد ابناء سخنين ، بخسارة ساحقة ، مساء السبت ، في استاد الدوحة ، امام المتصدر هبوعيل بئر السبع ، بالنتيجة 3-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا . وكان اتحاد ابناء سخنين قد افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الاول عن طريق يوفال افيدور ، الا ان رد بئر السبع جاء سريعا  ، وتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقة واحد فقط . وخلال الشوط الثاني اضاف بئر السبع هدفين اخرين عن طريق طوني فاكما في الدقيقة الـ47 ومهران راضي في الدقيقة الـ 55. 

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