هبوعيل بئر السبع يسحق اتحاد ابناء سخنين 3-1

خلال الشوط الثاني اضاف بئر السبع هدفين اخرين عن طريق طوني فاكما في الدقيقة الـ47 ومهران راضي في الدقيقة الـ 55

مني فريق اتحاد ابناء سخنين ، بخسارة ساحقة ، مساء السبت ، في استاد الدوحة ، امام المتصدر هبوعيل بئر السبع ، بالنتيجة 3-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا . وكان اتحاد ابناء سخنين قد افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الاول عن طريق يوفال افيدور ، الا ان رد بئر السبع جاء سريعا ، وتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقة واحد فقط . وخلال الشوط الثاني اضاف بئر السبع هدفين اخرين عن طريق طوني فاكما في الدقيقة الـ47 ومهران راضي في الدقيقة الـ 55.