ميلادنوف: اسرائيل تخالف القانون الدولي ببناء المستوطنات ويجب وقف هذه الأنشطة

نيكولاي ميلادنوف:

القضية الفلسطينية لا تزال تشكل رمزا ونداء صارخا يسهل سرقته واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة، فإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحل جميع مشاكل المنطقة

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأنّه: "منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف قد دعا دولة إسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث أشار إلى الاستمرار في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية هو أمر مخالف للقانون الدولي ويجب وقف جميع هذه الأنشطة بشكل فوري" كما قال.



نيكولاي ملادينوف



وأضاف ملادينوف: "القضية الفلسطينية لا تزال تشكل رمزا ونداء صارخا يسهل سرقته واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة، فإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحل جميع مشاكل المنطقة، ولكن طالما أن هذا النزاع مستمر، فإنه سيستمر في تغذيتها"

وأشار ملادينوف إلى أنّ "حكومة حماس تشدد قبضتها الحديدية على غزة عبر تشكيل لجنة إدارية ينظر إليها الكثيرون على أنها تشكل تحديا مباشرا للحكومة الفلسطينية الشرعية، خاصة في أعقاب اغتيال أحد قادتها مازن الفقهاء في شهر آذار الماضي، حيث فرضت حماس سلسلة من القيود التي منعت الفلسطينيين والأجانب من المغادرة ومنعت صيد الأسماك لأسبوعين".

وفي حديثه تطرّق ملادينوف إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين بشكل عابر دون أن يحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال للقوانين الدولية بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين بشكل أفضل أو تحقيق مطالبهم.