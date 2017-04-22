د.شحادة : لا تنسيق حول انتخابات نقابة المعلمين بين مركبات المشتركة

عقّب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د.مطانس شحادة على تصريحات المرشّح الثاني في قائمة الجبهة لنقابة المعلمين، قائلا: "فوجئنا في التجمع بتحدث مرشح قائمة الجبهة باسم المشتركة، دون ترتيب او تنسيق ولو بالحدّ الادنى معنا في التجمع، كمركب اساسي في القائمة المشتركة، وبالتالي فهي غير صحيحة".

واضاف شحادة : "ان استعمال اسم المشتركة بهذا الشكل يضرّ بها، والاولى كان ان تتوجّه الجبهة لنا ولباقي المركّبات للوصول الى تفاهمات حول هذه الانتخابات، وان تكون هذه خطوة اولى في الدفع باتجاه نقل تجربة المشتركة في الكنيست الى مؤسسات اخرى مثل نقابة المعلمين والتي بحاجة الى ان يكون صوتنا العربي موحّدًا فيها".