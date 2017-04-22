اغلاق
اغلاق
أخبار سياسة د.شحادة : لا تنسيق حول انتخابات نقابة المعلمين بين مركبات المشتركة

أخبار

شفاعمرو والقضاء د.شحادة : لا تنسيق حول انتخابات نقابة المعلمين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

د.شحادة : لا تنسيق حول انتخابات نقابة المعلمين بين مركبات المشتركة

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 16:02:08 A A

عقّب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د.مطانس شحادة على تصريحات المرشّح الثاني في قائمة الجبهة لنقابة المعلمين، قائلا: "فوجئنا في التجمع بتحدث مرشح قائمة الجبهة باسم المشتركة، دون ترتيب او تنسيق ولو بالحدّ الادنى معنا في التجمع، كمركب اساسي في القائمة المشتركة، وبالتالي فهي غير صحيحة".

واضاف شحادة : "ان استعمال اسم المشتركة بهذا الشكل يضرّ بها، والاولى كان ان تتوجّه الجبهة لنا ولباقي المركّبات للوصول الى تفاهمات حول هذه الانتخابات، وان تكون هذه خطوة اولى في الدفع باتجاه نقل تجربة المشتركة في الكنيست الى مؤسسات اخرى مثل نقابة المعلمين والتي بحاجة الى ان يكون صوتنا العربي موحّدًا فيها".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 6 من مسلسل رائحة الإبن مترجمة | [462 قراءة]
2 فوز هبوعيل أبناء زلفة على كفرقرع | [361 قراءة]
3 الحلقة 24 من مسلسل انت وطني مترجمة | [353 قراءة]
4 عرابة: المئات في مهرجان تحرير الأسيرة لينا الجربوني | [292 قراءة]
5 الناصرة: مدرسة التمريض تحتفل بتخرج الفوج الـ18 | [224 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب