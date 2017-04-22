حنان مطاوع في جلسة تصوير جديدة

خذعت الفنانة المصرية حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع مصور الفنانين المصري محمود عاشور، ولكن لم تكن نتائج هذه الجلسة وفق توقعات جمهور مطاوع إذ بدت الإطلالة قديمة، وجعلت مطاوع تبدو أكبر سنًّا.



حنان مطاوع



ويشار إلى أنّ الفنانة حنان مطاوع تشارك فى 3 مسلسلات والتي ستعرض في شهر رمضان المقبل، حيث صرّحت مطاوع: "أحاول طوال الوقت التنسيق بين مواعيد التصوير، حتى لا يحدث تداخل بين الأعمال الثلاثة وهم طاقة نور وحلاوة الدنيا وأوركيديا".