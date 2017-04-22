طلاب مدرسة عهد الاهلية للعلوم في حورة يشاركون في بناء وإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

جاء في البيان:



شاركت مجموعة طلاب من مدرسة عهد مع أربع مجموعات طلاب من مدارس في الوسط اليهودي في مشروع بناء القمر الصناعي الصغير الثاني

من ضمن المشروع برنامج يحاكي مسار القمر الصناعي في الفضاء والتقاط بث كاميرات واجهزة الاستشعار للبحث العلمي خلال دورانه الذي سيدوم أكثر من عامين

عمّمت مدرسة عهد الاهلية للعلوم في حورة بيانًا، جاء فيه:"دأبت مدرسة عهد الأهلية للعلوم حورة على رفع مستوى التعليم والتأهيل العلمي لطلابها، ولطالما تألقت مدرسة عهد في مشاريعها التي تسعى لتحقيق التميز العلمي على نطاق البلاد والعالم ولم تقتصر على المستوى المدرسي فقط، وذلك لتفردها في نوعية طلاب مبادرين وذوي وعي وتطور علمي وطاقم معلمين مجدين ومثابرين، وادارة ذات فكر وتصور علمي رفيع يسعى لتحقيق اهداف المدرسة وتعزيز رؤيتها".



خلال فعاليات المشروع



وتابع البيان:"وبذلك فقد شاركت مجموعة طلاب من مدرسة عهد الأهلية للعلوم مع أربع مجموعات طلاب من مدارس في الوسط اليهودي برعاية مركز العلوم في هرتسليا ووكالة الفضاء في اسرائيل، في مشروع بناء القمر الصناعي الصغير الثاني، ومن ضمن المشروع برنامج يحاكي مسار القمر الصناعي في الفضاء والتقاط بث كاميرات واجهزة الاستشعار للبحث العلمي خلال دورانه الذي سيدوم أكثر من عامين. كل مجموعة كانت مسؤولة عن جزء في بناء القمر الصناعي الذي تم بناءه من قبل الطلاب فقط بإرشاد مهندسين في مجال الفضاء من الجامعات ومن وكالة الفضاء في إسرائيل. هذا وقد عمل طلاب مدرسة عهد الاهلية للعلوم خلال العامين الماضيين على برنامج محطة الاتصال الأرضية للقمر الصناعي واستقبال المعلومات المختلفة منه وترجمتها وعرضها بأسلوب سهل للقراءة والفهم. وقد عمل الطلاب على تحويل البرنامج من تطبيق مكتبي الى تطبيق انترنيتي بحيث انه من الممكن قراءة معطيات القمر الصناعي من أي مكان في العالم وليس فقط من حاسوب المحطة الأرضية".



واضاف البيان:"يوم الثلاثاء المنصرم كان توقيت إطلاق القمر الصناعي الصغير الثاني الى الفضاء، وقد شارك نخبة من طلاب الصف الثاني عشر الذين شاركوا في المشروع برفقة المربي سليمان النباري الذي أرشد الطلاب خلال فترة المشروع في برنامج إطلاق القمر الصناعي الذي تم في منطقة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا في امريكا، وقد تضمن برنامج الاطلاق كلمات استقبال وترحيب من رائد الفضاء ومدير مركز "ناسا" روبيرت كابانا في مركز وكالة "ناسا" ومن ثم جولة تعليمية في ساحات المركز وأخيرا إطلاق القمر الصناعي الصغير 2.

ومن الجدير ذكره أنّ المربي الاستاذ سليمان النباري مركز المشروع قد رافق الطلاب طيلة المدة وعمل بجد على رفع مستوى التفكير التكنولوجي لديهم، ودعمهم للوصول الى المستوى العالمي، وقد رافقهم في رحلتهم الى فلوريدا كي يشهدوا مرحلة الاطلاق في لحظات من الفخر وتحقيق الهدف".



وزاد البيان:"وقد عقب مدير المدرسة الدكتور، محمد ابو نجا، على هذا الإنجاز قائلا:"اننا فخورون جدا بطلابنا الذين يتسمون بالتميز العلمي وما قاموا به في هذا المشروع له من اهم الانجازات التي تعكس قدراتهم العلمية وابداعاتهم في العلوم وهذه المجموعة من الطلاب لقد اكتسبت شهرة على المستوي المحلي والعالمي بالمشاركة في بناء القمر الصناعي. وأضاف قائلا اننا نسعى دوما في مدرسة عهد الاهلية للعلوم بفسح المجال امام طلابنا للمشاركة في مشاريع إبداعية غير تقليدية، ونحن بصدد المشاركة في بناء قمر صناعي إضافي. هذا وقد شكر مدير المدرسة طلاب المشروع على جهدهم لهذا الانجاز المميز محليا وعالميا، كما وشكر المربي سليمان النباري الذي تفانى لمرافقة الطلاب خطوة بخطوة خلال فترة المشروع وأرشدهم للوصول لهذه المرحلة الهامة في حياتهم، كما وأثنى على رابطة عهد التي ساندت الطلاب معنويا وماديا للمشاركة في برنامج الاطلاق".

من جانبه عقب رئيس رابطة عهد، البروفيسور جهاد الصانع، قائلا إنّه "لفخر واعتزاز بحق هؤلاء الطلاب الذين وصلوا الى الرقي الفكري والعلمي. نحن نسعى دائما مع إدارة المدرسة على اختيار البرامج التي من شانها فتح افاق الطلاب وإبراز ابداعاتهم ومهاراتهم العلمية. هذا وقد شكر الطلاب على هذا العمل المميز كما وشكر إدارة المدرسة والطاقم التدريسي على تقديم الافضل من اجل طلابنا"، شاكرا الاستاذ سليمان النباري بشكل خاص على ارشاد الطلاب ومرافقتهم على طول الطريق"، إلى هنا البيان.