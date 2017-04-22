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أخبار اخبار الكنيست العربية للتغيير: تصريح مندوب الجبهة حول الاتفاق مع المشتركة في انتخابات نقابة المعلمين غير صحيح

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العربية للتغيير: لا يوجد اتفاق بين المشتركة والجبهة
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العربية للتغيير: تصريح مندوب الجبهة حول الاتفاق مع المشتركة في انتخابات نقابة المعلمين غير صحيح

علي حيدر:

تصريح مندوب كتلة الجبهة بهذا الخصوص غير صحيح البتة ونرجو من الجميع توخي الحذر والمسؤولية في استعمال اسم المشتركة دون مشاورة مركباتها الاربعة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 12:52:14 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن العربية للتغيير جاء فيه ما يلي: "أصدرت العربية للتغيير بيانًا، صباح اليوم السبت، نفت فيه وجود أي اتفاق بين مركبات القائمة المشتركة حول تفويض كتلة الجبهة في نقابة المعلمين لخوض انتخابات النقابة مُمَثّلة عن القائمة المشتركة".

وأضاف البيان: "مركبات القائمة المشتركة لم تجتمع لبحث هذا الموضوع وبالتالي فإنّه لا يوجد أي اتفاق أو قرار بهذا الخصوص. وقال علي حيدر المركز التنظيمي للعربية للتغيير أنّ: "تصريح مندوب كتلة الجبهة بهذا الخصوص غير صحيح البتة ونرجو من الجميع توخي الحذر والمسؤولية في استعمال اسم المشتركة دون مشاورة مركباتها الاربعة". وأضاف حيدر: "نحيي جمهور المعلمين والمعلمات العرب الذي يقوم برسالة تربوية وتعليمية سامية" إلى هنا نصّ البيان. 

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