شابة (17 عامًا): صوتي جميل وأبي يرفض أن أصبح مطربة

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الرسالة كالتالي:

انا قتاة عمري 17 عامًا، أريد أن اصبح مطربة ولكن والدي لا يقبل مع أنّ صوتي جميل جدًّا بشهادةجميع المعلمين والمعلمات، وحتى والدي كان دائما يقول لي بأنّ صوتي جميل ولكن عندما بدأت أفكر بدراسة الغناء بشكل جدي بدأ أبي يتغيّر معي ورفض رفضًا قاطعًا هذا الموضوع! ماذا أفعل؟ أنا لا أرى نفسي بأي موضوع آخر!



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