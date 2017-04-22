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مجتمع قصة من الحياة شابة (17 عامًا): صوتي جميل وأبي يرفض أن أصبح مطربة

مجتمع

شابة: صوتي جميل وأبي يرفض أن أصبح مطربة
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شابة (17 عامًا): صوتي جميل وأبي يرفض أن أصبح مطربة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-23 07:24:20 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

 انا قتاة عمري 17 عامًا، أريد أن اصبح مطربة ولكن والدي لا يقبل مع أنّ صوتي جميل جدًّا بشهادةجميع المعلمين والمعلمات، وحتى والدي كان دائما يقول لي بأنّ صوتي جميل ولكن عندما بدأت أفكر بدراسة الغناء بشكل جدي بدأ أبي يتغيّر معي ورفض رفضًا قاطعًا هذا الموضوع! ماذا أفعل؟ أنا لا أرى نفسي بأي موضوع آخر!


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