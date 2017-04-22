تذوّقوا أومليت الخضروات الشهي.. صحة وهنا
المكونات
6 بيضات كبيرة الحجم
1 حبة بصل متوسط الحجم، مقطع إلى قطع صغيرة
1/2 حزمة بقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة
1/2 حزمة شبت، مقطع إلى قطع صغيرة
1/2 حزمة كزبرة، مقطع إلى قطع صغيرة
1 حبة فلفل أخضرحار، مقطع إلى قطع صغيرة
1 حبة فلفل أحمر، مقطع إلى قطع صغيرة
2 حبة بندورة، مقشرة ومفرغة من البذور ومقطعة
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل
1 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة من كل من الزيت والزبدة
150 جرام جبنة شيدر، مبشورة
حفنة من أوراق البقدونس
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- يُخفق البيض في وعاء، ثم تضاف جميع المكونات فيما عدا الجبنة.
2- يُتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والبابريكا.
3- يُسخن قالب حجم 28 سم فوق نار متوسطة الحرارة ويضاف الزيت والزبدة.
4- عندما تسخن الزبدة والزيت، يُصب خليط البيض ويُطهى فوق نار منخفضة الحرارة.
5- تُرش الجبنة على الوجه.
6- عندما تبدأ الحواف في إكتساب اللون البني، يُنقل القالب إلى الفرن ويُطهى لمدة 20 دقيقة.
7- يُقلب البيض فوق طبق التقديم ويُغطى السطح بأوراق البقدونس.