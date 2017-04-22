تذوّقوا أومليت الخضروات الشهي.. صحة وهنا

المكونات

6 بيضات كبيرة الحجم

1 حبة بصل متوسط الحجم، مقطع إلى قطع صغيرة

1/2 حزمة بقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة

1/2 حزمة شبت، مقطع إلى قطع صغيرة

1/2 حزمة كزبرة، مقطع إلى قطع صغيرة

1 حبة فلفل أخضرحار، مقطع إلى قطع صغيرة

1 حبة فلفل أحمر، مقطع إلى قطع صغيرة

2 حبة بندورة، مقشرة ومفرغة من البذور ومقطعة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة من كل من الزيت والزبدة

150 جرام جبنة شيدر، مبشورة

حفنة من أوراق البقدونس



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1- يُخفق البيض في وعاء، ثم تضاف جميع المكونات فيما عدا الجبنة.

2- يُتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والبابريكا.

3- يُسخن قالب حجم 28 سم فوق نار متوسطة الحرارة ويضاف الزيت والزبدة.

4- عندما تسخن الزبدة والزيت، يُصب خليط البيض ويُطهى فوق نار منخفضة الحرارة.

5- تُرش الجبنة على الوجه.

6- عندما تبدأ الحواف في إكتساب اللون البني، يُنقل القالب إلى الفرن ويُطهى لمدة 20 دقيقة.

7- يُقلب البيض فوق طبق التقديم ويُغطى السطح بأوراق البقدونس.