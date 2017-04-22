طلاب السلام الشاملة في الشيخ دنون في مشروع hights

مشروع hights يهدف لاشراك الطلاب المتميزين في مجال العمل بالهايتك

شارك في البرنامج طلاب الصف الحادي عشر لهندسة البرامج وهم: هيا مباركة، محمد عوض، تسنيم مباركة وخليل غضبان

عمّمت مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"تمّ اختتام مشروع hights، الخميس الموافق 20 نيسان 2017، لاشراك الطلاب المتميزين في مجال العمل بالهايتك. والذي شاركت به مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون مشاركة مشرفة من قبل طلاب الصف الحادي عشر لهندسة البرامج وهم: هيا مباركة، محمد عوض، تسنيم مباركة وخليل غضبان".



الطلاب المشاركون في المشروع



وتابع البيان:"شارك بهذا المشروع 5 مدارس من المدارس السباقة والبارزة بعلم الحاسوب وهندسة البرامج، وشمل المشروع خمسة أيام تعليمية وعملية في شركة galil software في مدينة الناصرة. وقد تم اختيار الطلاب المشتركين بعد المرور بمقابلة عمل مع مدير الشركة، درور جونن، والنائبة عدي بوجنيم، ومهندسين من الشركة".



وأضاف البيان:"هذا، وقد تمّ اختيار الطلاب الاربعة الانف ذكرهم. حيث كوّن كل زوج من الطلاب ومهندس من الشركة فريق عمل، وعملوا على تطوير فكرة لمشروع جديد وفقا للاساليب والمعايير المتعارف عليها بالهايتك. وذلك بعد ان تلقوا محاضرات من قبل مختصين من عالم الهايتك حول مراحل تطوير وتحليل المشروع، وقد قاموا بدورهم وبارشاد من قبل مهندس الشركة بتطبيق ما تعلموه على الفكرة التي اختاورها. المجموعة الاولى هيا مباركة ومحمد عوض مع المهندس حامد سلامة طوروا وصفا لتطبيق للهواتف النقالة باسم getready يساعد الطلاب على الدراسة وحفظ المواد بحيث يتم تحديد ما يجب دراسته وربطة بصورة خاصة ويقوم التطبيق بالتذكير بهذه المواد كل فترة زمنية محددة وقد شرحوا الطلاب ان اختيارهم للربط بين المادة والصورة اعتمد عل نتائج علمية تفيد أن الانسان يتذكر اكثر اذا تم ربط المعلومة بصورة معينة. أما مشروع خليل وتسنيم مع المهندس شادي عمري فقد كان تطبيق للهواتف النقالة باسم Daftar وهدفه مرافقة الطالب بالدروس والمحاضرات ليسهل عليه عملية التعلم بحيث يقوم البرنامج بتسجيل وتحليل ما يتم تدريسة وحفظه بالهاتف، كذلك الامر يقوم البرنامج بحفظ المواد التي يدرسها الطالب بشكل صوتي مما يمكنه بعد ذلك من مراجعة المواد بواسطة الاستماع لها".



واختتم البيان:"مشروع Hights هي المبادرة الاولى من هذا النوع في البلاد وهي ناتج الشراكة بين وزارة التربية والتعليم قسم العلوم والتكنولوجيا، شركة Galil Software و תעשיידע، وقد كان الاستاذ سامح عباس المدير التربوي لهذا المشروع حيث قام ببناء اهدافه وبناء خطته التربوية وتنظيم العمل خلاله"، إلى هنا البيان.