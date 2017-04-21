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رياضة وشباب رياضة محلية آسي جلبواع يبقى في الدرجة الأولى بفوزه على مجدال هعيمق 1-0

رياضة وشباب

آسي جلبواع يفوز على مجدال هعيمك
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آسي جلبواع يبقى في الدرجة الأولى بفوزه على مجدال هعيمق 1-0

سجل المهاجم ليدور كوهين هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثالثة، حيث فشل دفاع فريق مجدال هعيمق في الخروج الى مصيدة التسلل

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-21 19:11:07 A A

نجح فريق هبوعيل آسي جلبواع بضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، وذلك بعد انتصاره في المباراة الخارجية على فريق هبوعيل مجدال هعيمق بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير.


من المباراة

وسجل المهاجم ليدور كوهين هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثالثة، حيث فشل دفاع فريق مجدال هعيمق في الخروج الى مصيدة التسلل. وكانت الأفضلية للفريق الضيف في معظم دقائق المباراة، حيث سنحت له أكثر من فرصة لمضاعفة التفوق، لكن اهدرات كثيرة حالت دون ذلك. ويشغل المدرب كارم زعبي وظيفة مساعد المدرب في فريق آسي جلبواع، كما شارك في تشكيلته المدافع الأيمن أحمد مصالحة. ولدى الفريق الخاسر لعب المهاجم مهند كيال.
 

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