تشابك بالأيدي ومشادات كلامية بعد إنتهاء مباراة الطيرة والخضيرة بالنتيجة 2-0

شهدت المباراة بعد الأنتهاء تشابك بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من الجمهور، وقد قامت الشرطة بتفريقهم دون وقوع اي إصابات تذكر

خسر النادي الرياضي الطيرة مباراته البيتية أمام منافسه فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-0، حيث كانت المباراة ساخنة، إلاّ أن فريق الخضيرة أدّى مباراة فاق الفريق الطيراوي.





مع منتصف الشوط الاول أحرز فريق هبوعيل الخضيرة الهدف الأول، وفي الشوط الثاني احرزوا هدفا آخر، فيما حاول فريق النادي الطيراوي شن هجمات عديدة باتجاه مرمى الفريق المنافس لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.



يشار الى هذه المباراة هي ضمن مرحلة الاختبار، وخسارة الطيرة يهدد بقائها في الدرجة الاولى، حيث أن بقائهم ضمن الدوري سيكون متعلق بمباريات تجرى بين فرق اخرى. هذا وشهدت المباراة بعد الأنتهاء تشابك بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من الجمهور، وقد قامت الشرطة بتفريقهم دون وقوع اي إصابات تذكر.

صور خلال المباراة