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أخبار محليات عرابة: انطلاق المهرجان الاحتفالي بتحرير الأسيرة لينا الجربوني بحضور المئات

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سخنين والمنطقة عرابة: انطلاق المهرجان الاحتفالي بتحرير الأسيرة لينا
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عرابة: انطلاق المهرجان الاحتفالي بتحرير الأسيرة لينا الجربوني بحضور المئات

صباح يوم الأحد الماضي تم إطلاق سراح عميدة الاسيرات الفلسطينيات إبنة مدينة عرابة لينا احمد جربوني بعد 15 عاماً قضتهم في غياهب السجون

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-21 18:26:56 A A

انطلق المهرجان الاحتفالي في مدينة عرّابة اليوم الجمعة بتحرير عميدة الأسيرات المحررة لينا الجربوني، بحضور المئات من بينهم شخصيات اجتماعية وسياسية.




هذا ويشار إلى أنّه تم صباح يوم الأحد الماضي إطلاق سراح عميدة الاسيرات الفلسطينيات إبنة مدينة عرابة لينا احمد جربوني بعد 15 عاماً قضتهم في غياهب السجون الاسرائيلية منذ العام 2002.

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