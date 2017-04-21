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أخبار عربية وعالمية الخارجية الروسية: الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سورية هو استعراض للقوة

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الضربة الأمريكية على سورية استعراض للقوة
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الخارجية الروسية: الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سورية هو استعراض للقوة

ميخائيل أوليانوف:

الولايات المتحدة لم تحمّل مسؤولية الأسلحة الكيماوية على الحكومة السورية فحسب، بل إنّها قامت بشن صواريخها على مطار تابع للحكومة السورية لمعاقبتها دون انتظار نتائج التحقيق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-21 16:41:53 A A

أفادت مصادر إعلامية روسية بأنّه: "صرّح ميخائيل أوليانوف مدير قسم الرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار في الخارجية الروسية في كلمة ألقاها في جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنّ: "كان الهدف من الضربات الامريكية التي شنّت على مطار الشعيرات التابع للنظام السوري في حمص ليس تدمير الأسلحة الكيماوية التي لم يثبت وجودها حتّى لدى النظام، إنّما استعراض القوّة والترهيب والتخويف" كما قال.


فلاديمير بوتين

وتابع أوليانوف: "الولايات المتحدة لم تحمّل مسؤولية الأسلحة الكيماوية على الحكومة السورية فحسب، بل إنّها قامت بشن صواريخها على مطار تابع للحكومة السورية لمعاقبتها دون انتظار نتائج التحقيق في الموضوع، وهذا الأمر ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي" كما قال.

وأضاف أوليانوف: "إذا كان الأمريكيون مهتمين بالكشف عن الحقيقة بالفعل من خلال إجراء تحقيق عادل وجدّي حول الأسلحة الكايماوية فستكون هناك فرص حقيقية للاتفاق فيما بيننا، وإلا فلا يوجد هناك في الواقع مجال للبحث عن حلول ترضي كل الأطراف" كما قال.


دونالد ترامب

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