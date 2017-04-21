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فنانين فن عربي رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا والسبب المجرد

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رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا
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رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا والسبب المجرد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 14:33:59 A A

أكّدت الفنانة المصرية الشابة رندا البحيري بأنّها لن دخل الأراضي الفرنسية بعد اليوم، وذلك لأنها تعتبربأنّه لم يعد يتوفر الأمان الذي كان موجودًا وعدا عن لك فإنّ فرنسا لا تحفظ حق الأشخاص بل وتظلمهم. وجاء تصريحها بعد أن خرج سعد المجرّد والتي وجّهت له تحية متمنية له أن يحصل على البراءة الكاملة.


صورة سعد المجرد التي نشرتها على صفحتها

وكانت كلمتها على النحو التالي: "ايوه مروحتش ولا عايزه اروح فرنسا. انا مش فاهمه الناس زعلت ليه لما قولت كده. اذا كان الفرنساويين مزعلوش. أنا إيه إللي يخليني أروح بلد أخاف علي نفسي و أنا جواها. أكسر إشاره و أنا مش واخده بالي ولا اعمل حاجه غلط وانا مقصدش والاقي نفسي في السجن و محدش عارف يوصللي ولا حد عارف يخرجني. أتغرب وأتظلم كمان؟؟ الأتنين؟؟ لا. لا. لا. سعد المجرد مبروك الخروج".

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