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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال 3 مشتبهين من الدهيشة بالقاء زجاجات حارقة على معسكر منطقة عتسيون

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الضفة الغربية اعتقال 3 مشتبهين من الدهيشة بالقاء زجاجات حارقة
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اعتقال 3 مشتبهين من الدهيشة بالقاء زجاجات حارقة على معسكر منطقة عتسيون

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال 3 مشتبهين فلسطينيين قاصرين من الدهيشة في منطقة بيت لحم وفي حقيبة حملها أحدهم تم ضبط عدة زجاجات حارقة معدة للاستخدام والتحقيقات جارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 12:54:34 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مساء البارحة الخميس في منطقة عتسيون بيهودا والسامرة بالقرب من معسكر شرطة حرس الحدود الكائن هناك عاين افراد من القوات العاملين هناك في مشتبه برفقة آخرين وهو يلقي زجاجة حارقة ارضا شارعا في دفعها ودحرجتها نحو معسكر شرطة حرس الحدود دون تسجيل أضرار أو اصابات ومع توصل القوات التي سارعت الى المكان من اعتقال 3 مشتبهين فلسطينيين قاصرين من الدهيشة في منطقة بيت لحم وفي حقيبة حملها أحدهم تم ضبط عدة زجاجات حارقة معدة للاستخدام والتحقيقات جارية"، وفقا للبيان.

فيديو وصور من الشرطة

 

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