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فنانين فن عربي صور.. العراقية شذى حسون تصور كليب فرعون

فنانين

شذى حسون تصور كليب فرعون
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صور.. العراقية شذى حسون تصور كليب فرعون

تظهر شذى في الكليب بشخصتين هما نفرتيتي وكليوباترا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 12:25:01 A A

اطلقت نجمة الغناء العربي الفنانة شذى حسون فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان فرعون من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر طارش قطن، ويقول مطلعها يا مسوي علي فرعون لا تلعب على مجنون.


شذى حسون

تظهر شذى في الكليب بشخصتين هما نفرتيتي وكليوباترا، بفكرة مستوحاة من فيلم عالمي مشهور، حيث تدور احداثه في متحف للمشاهير وتقوم حسون بدور حارسة المتحف وأثناء نوبة الحراسة ليلا تتخيل نفسها احدى الشخصيات الموجودة في اطار كوميدي يعكس جانب من شخصيتها الحقيقية. وقد تولى إخراج الكليب المخرج علاء الأنصاري على مدار 3 أيام في بيروت في ثاني تعاون يجمعه بالفنانة بعد أن أخرج لها سابقاً كليب أغنية مزيون ويتميز هذا الكليب في استخدام تقنيات الجرافيك الذي اضاف للكليب روعة وجمالا وتفرد عن ما يقدم حاليا في الساحة الفنية.

اهتم بتفاصيل لوك نفرتيتي وكليوباترا المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، الستايلست سيدريك حداد ، خبير التجميل داني كامل، مصفف الشعر أسعد، وأشرف على الفيديو كليب بشكل عام الاستاذ خالد ابو منذر. هذا ويعرض الكليب حاليا على قناة روتانا عبر اليوتيوب ومن ثم على مختلف القنوات الفضائية. 

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