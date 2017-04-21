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فنانين فن عربي أشرف عبد الباقي يغازل مايا دياب عبر الملوخية!

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أشرف عبد الباقي يغازل مايا دياب عبر الملوخية!
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أشرف عبد الباقي يغازل مايا دياب عبر الملوخية!

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 12:54:35 A A

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أنها تحب من الأكلات المصرية "المسقعة"، كما أعربت عن عدم إعجابها بالكشري، قائلة: ليه رز على معكرونة على عدس، إيه كل ده؟. وقالت دياب خلال لقائها ببرنامج عيش الليلة، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الفنان أشرف عبد الباقي: “بحب الملوخية، لكنها في لبنان غير مصر”، وقامت بخرط الملوخية على الهواء.

هذا وقام عبد الباقي بمغازلة مايا على الهواء أثناء خرطها للملوخية وقال "أنا بحب الملوخية أوي يا جماعة"، ثم تابع "الملوخية دي محظوظة وبصي السعادة في عيون الملوخية".

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