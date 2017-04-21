مصرع رجل في بيتح تكفا دهسا واعتقال السائق المشتبه من كفرقاسم​

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

قامت بتوقيف مشتبه سائق سيارة من كفر قاسم 40 عاما تواجد بالقرب من ميدان مكان وقوع الحادث وتم تحويله للتحقيقات الجارية

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وحاولوا تقديم الاسعافات الاولية للرجل (50 عاما) وتم نقله وهو فاقد للوعي الى مستشفى بيلنسون حيث كان الرجل مصابا بجروح خطيرة برأسه

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "قرابة منتصف الليلة الماضية في بيتح تكفا وقع حادث دام تخلله دهس مواطن من بيتح تكفا (41 عاما) حيث عثر عليه في الشارع مصابا بجروح خطيرة وملقى وحيدا مع اقرار وفاته لاحقا في المستشفى حيث توصلت الشرطة لاحقا وقامت بتوقيف مشتبه سائق سيارة من كفر قاسم 40 عاما تواجد بالقرب من ميدان مكان وقوع الحادث وتم تحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح باقي معالمها بعد - للفقيد الرحمة"، وفقا للبيان.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 23:01 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول العثور على رجل ملقى على أحد الشوارع في بيتح تكفا، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وحاولوا تقديم الاسعافات الاولية للرجل (50 عاما) وتم نقله وهو فاقد للوعي الى مستشفى بيلنسون حيث كان الرجل مصابا بجروح خطيرة برأسه"، وفقا للبيان.