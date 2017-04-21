رسمياً: مانويل نوير يغيب عن بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم

تعرض مانويل نوير إلى كسر في مشط القدم خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ 4-2 أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن حارس المرمى مانويل نوير لن يحتاج إلى أي عملية جراحية بعد إصابته في القدم ، لكنه سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

وتعرض مانويل نوير إلى كسر في مشط القدم خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ 4-2 أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتؤكد بعض المصادر أن مانويل نوير، الذي خضع لعملية جراحية في قدمه قبل ثلاثة أسابيع، تحامل على نفسه بعد الإصابة التي تعرض لها في منتصف المباراة ضد ريال مدريد وقرر الاستمرار.

ولن يتمكن نوير من المشاركة في المباريات القادمة في الدوري الألماني ، بالإضافة إلى غيابه عن نهائي كأس ألمانيا في حال تمكن بايرن ميونخ من إقصاء بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.