انييستا: مباراة كلاسيكو الارض (5-0) و (6-2) الأفضل بالنسبة لي

الدولي الإسباني أندريس إنييستا :



الكلاسيكو لقاء رائع وفريد من نوعه على الرغم من أنه يحمل الكثير من التوتر والضغط أكثر من أي مباراة أخرى في عالم كرة القدم



أكد الدولي الإسباني أندريس إنييستا على خصوصية مباراة الكلاسيكو، كما كشف عن أفضل مباراتين خاضهما أمام الغريم ريال مدريد وعن رأيه في استخدام تقنية الفيديو في مقابلة مع صحيفة “ماركا” .

وتحدث أندريس انييستا عن مباراة الكلاسيكو حيث قال “الكلاسيكو لقاء رائع وفريد من نوعه على الرغم من أنه يحمل الكثير من التوتر والضغط أكثر من أي مباراة أخرى في عالم كرة القدم” .وأضاف إنييستا قائلاً “عندما يقترب الكلاسيكو أحاول عزل نفسي عن كل شيء من أجل ضمان التركيز الكامل والتحضير الجيد لهذه المباراة الخاصة ، سوف نذهب إلى مدريد من أجل تقديم أفضل ما لدينا يوم الأحد” .

وعن أفضل مباراة كلاسيكو شارك فيها قال انييستا “لعبت الكثير من مباريات الكلاسيكو خلال مسيرتي وكنت محظوظاً بذلك ، لكن يبقى كلاسيكو (6-2) في البيرنابيو و (5-0) في كامب نو الأفضل بالنسبة لي” .

وتحدث انييستا عن استخدام تقنية الفيديو في كرة القدم حيث قال “تقنية الفيديو لها إيجابيات وسلبيات ، تحتاج لبعض الوقت من أجل التطور بشكل أكبر لتتماشى مع كرة القدم لكن أعتقد أنها ستطبق في الوقت المناسب لها” .